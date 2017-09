Ehemaliger UN-Generalsekretär : Ban Ki Moon zum Vorsitzenden der IOC-Ethikkommission gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Greg Martin 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 18:11 Uhr

Der Südkoreaner tritt die Wahl zu einer Zeit an, in der sich das IOC Vorwürfen des Stimmenkaufs bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2016 an Rio de Janeiro und 2020 an Tokio stellen muss. Ban Ki Moon war von 2007 bis 2016 Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Die Ethikkommission soll darüber wachen, dass das IOC und seine Mitglieder die Leitlinien guter Führung einhalten, geht Verfehlungen nach und schlägt der IOC-Exekutive gegebenenfalls Strafen vor.

Pressemitteilung des IOC zum Ablauf der Sitzungen in Lima

Seite der Ethikkommission des IOC