Diversität : Balian Buschbaums bewegender Weg

Das letzte Kapitel seines Buchs ist überschrieben mit: „Alles ist gut.“ Ex-Stabhochsprung-Ass Balian Buschbaum hat aufregende Jahre hinter sich und setzt sich für Diversität in der Gesellschaft ein.

„Wie ich der wurde, der ich immer war“ - macht neugierig, klingt paradox. Aber so lebt Balian Buschbaum heute, so wollte er immer sein. Und deshalb könnte er seine neue Welt in einem einzigen Satz kaum besser beschreiben als im Untertitel seines neuen Buchs. Buschbaum gewann im Stabhochspringen zweimal Bronze bei Freiluft-Europameisterschaften und bel...

