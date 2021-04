PGA Tour : Australisches Golf-Duo gewinnt PGA-Turnier nahe New Orleans

Die beiden australischen Golfer Cameron Smith und Marc Leishman haben das einzige Team-Event auf der PGA Tour gewonnen.

Avondale | Im Stechen gegen Louis Oosthuizen und Charl Schwartzel aus Südafrika fiel die Entscheidung auf der ersten Bahn. Zuvor hatten beide Duos nach der letzten Runde am Sonntag 268 Schläge gebraucht auf dem Kurs im Südwesten von New Orleans. Bei dem Format spielen zwei Spieler zusammen. An zwei Turniertagen spielen sie mit einem Ball und sind bei jedem Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.