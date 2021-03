Tennis : Aus für Zverev und Petkovic in Miami

Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Andrea Petkovic sind beim Turnier in Miami jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden.

Miami | Fünf Tage nach seinem ersten ATP-Turniersieg des Jahres im mexikanischen Acapulco scheiterte Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, überraschend mit 6:1, 3:6, 1:6 am Finnen Emil Ruusuvuori. Zunächst schien es so, als könne der an Position drei gesetzte Hamburger seinen Schwung mitnehmen. Doch nach einer souveränen Vorstellung im ersten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.