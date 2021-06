Großer Preis von Russland : Aus für Sotschi: Formel 1 fährt ab 2023 in St. Petersburg

Die Formel 1 fährt ab 2023 im russischen St.

St. Petersburg | Petersburg. Wie die Rennserie mitteilte, wird der Große Preis von Russland nach der kommenden Saison von der Schwarzmeerstadt Sotschi in die Hafenmetropole an der Ostsee verlegt. Das Autodrom Igora Drive wurde vom deutschen Streckenarchitekten Hermann Tilke entworfen und befindet sich rund 54 Kilometer außerhalb von St. Petersburg. In den kommenden...

