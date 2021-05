Wettkämpfe in Zagreb : Auf Erfolgskurs Tokio: Zeidler gewinnt Ruder-Weltcup

Oliver Zeidler ist prächtig in das Olympia-Jahr gestartet. Nach Siegen bei der EM und im ersten Weltcup wird der Einer-Ruderer hoch gehandelt. Darüber hinaus schlagen sich auch andere Boote der kleinen DRV-Flotte beim Weltcup-Auftakt in Zagreb achtbar.

Jarun See Zagreb | Zweiter Wettkampf, zweiter Sieg - Oliver Zeidler wird mehr und mehr zu einem der Anwärter für Ruder-Gold in Tokio. Drei Wochen nach seinem EM-Triumph in Italien geriet auch das Weltcup-Finale auf dem Jarun See in Zagreb zu einer Demonstration seiner Stärke. Scheinbar mühelos verwies der 24 Jahre alte Einer-Fahrer aus Ingolstadt selbst den einstigen...

