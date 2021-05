Eishockey-WM : Auch Russland verliert erstmals - NHL-Trio unterwegs

Die Überraschungen in der Vorrunde der Eishockey-WM gehen weiter.

München | Am Montag verlor auch Rekordweltmeister Russland sein erstes Spiel in Riga gegen die Slowakei mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Für Ex-Weltmeister Slowakei, der mit drei Siegen aus drei Spielen in der Gruppe A klar auf Viertelfinal-Kurs liegt, war es der erste WM-Sieg gegen Russland seit 17 Jahren. Die Russen hatten ihre ersten beiden Spiele im Gegensatz...

