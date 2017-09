Klarer Sieg gegen Ukraine : Auch deutsche Tischtennis-Herren im EM-Halbfinale

Die deutschen Männer stehen bei der Tischtennis-Team-EM in Luxemburg im Halbfinale. Der Topfavorit dieses Turniers trat erstmals mit allen Stars an und besiegte die Ukraine in der Runde der letzten Acht mit 3:0.