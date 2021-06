Turbulenzen beim DOSB : Athletenvertreter Koch stellt Hörmann-Aussagen richtig

Mit einer an die Mitglieder des Sportausschusses des Bundestages adressierten Richtigstellung wehrt sich Athletenvertreter Jonathan Koch gegen Aussagen von DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Frankfurt am Main | In dem Brief weist er die Behauptung des Verbandschefs zurück, „dass mich der Sportausschuss des Deutschen Bundestages und der Verein Athleten Deutschland unter Druck gesetzt hätten“, schrieb Koch. Als gewählter Vertreter der Athleten im Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes sei er „nicht schutzbedürftig“. Weder ein Mitglied des Deutschen...

