Schleswig-Holsteins größte Laufveranstaltung versetzte die Landeshauptstadt auch bei der 35. Auflage wieder für mehrere Stunden ins Lauffieber. Über 9000 Anmeldungen hatten die Veranstalter des Kiel-Laufs registriert, womit sich das Laufspektakel auf den Straßen zwischen Rathaus und Landeshaus bei den Teilnehmerzahlen fast wieder dem Niveau vor der Pandemie näherte.

Tausende von Hobbyläuferinnen und -läufer sowie zahlreiche Laufasse testeten am Sonntag auf verschiedenen Distanzen an der Kieler Förde ihre Form. Nach den heißen Vortagen versteckte sich die Sonne während der Läufe, sodass die Aktiven in allen Rennen nahezu perfekte Bedingungen für ihre Jagd über den Asphalt vorfanden.

Zwillingsschwestern machen gemeinsame Sache

Beim Halbmarathon erlebte das Publikum ein Novum in der Geschichte des Laufklassikers. Erstmals teilten sich zwei Zwillingsschwestern den Sieg. Nicole und Christin Adler vom LAC Kronshagen liefen die gesamten 21,0975 Kilometer gemeinsam und überquerten auch die Ziellinie vor dem Rathaus nach flotten 1:21:20 Stunden zeitgleich.

„Wir wollten einen gemeinsamen Lauf machen und haben das mit gleichmäßigem Tempo besser hingekriegt als gedacht“, erklärten die beiden 31-Jährigen. Malena Wiebel komplettierte drei Minuten nach den Siegerinnen in 1:24:24 Stunden das Podium.

Yannick van Soosten zeigt sich in Topform

Bei den Männern gelang Yannick van Soosten vom TSV Brunsbüttel der dritte Sieg in Folge beim Halbmarathon in Kiel. Der 27-Jährige lief in 1:08:49 Stunden seine bislang schnellste Zeit auf der anspruchsvollen Strecke mit einigen knackigen Anstiegen am Düsternbrooker Gehölz und blieb letztlich nur eine knappe halbe Minute über seiner persönlichen Halbmarathon-Bestmarke.

„An den Anstiegen habe ich bewusst das Tempo rausgenommen, aber sonst war es schon schnell und ich habe Tempo gemacht. Dass ich so nah an die Bestzeit komme, hätte ich aber nicht gedacht“, erklärte der Dithmarscher.

Ein fulminantes Rennen lief auch der schnellste Verfolger Miguel Molero-Eichwein. Der 55-jährige Schleswiger lief nach 1:11:54 Stunden ins Ziel und war damit so schnell unterwegs wie zuvor noch kein anderer Schleswig-Holsteiner seines Alters auf dieser Distanz. Der Kieler Mats-Thorge Huthsfeldt setzte sich im lange offenen Kampf um den dritten Platz in 1:14:12 Stunden mit elf Sekunden Vorsprung gegen den Berliner Johannes Groffmann durch.

Beim 10,4 Kilometer langen Volkslauf bestimmte mit Julia Kümpers (36:51 Min.), Nele Wellbrock (37:01) und Svea Timm (37:40) ein Trio vom LAC Kronshagen das Tempo an der Spitze, während sich Felix Nadeborn von der LG Osnabrück bei den Männern in 32:49 Minuten den Sieg vor dem Kronshagener Steffen Uliczka (33:26) holte.