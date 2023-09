Nachdem beim Fußball zuerst die Männer, dann die Frauen alle Hoffnungen enttäuscht hatten und zuletzt auch noch die Leichtathleten bei den Weltmeisterschaften erstmals ohne Medaille geblieben sind, lag die deutsche Sportseele geschunden am Boden. Die Randsportart Basketball hatte eigentlich niemand auf dem Zettel. Das deutsche Fernsehen schon gar nicht. Erst ganz am Ende bequemte sich das ZDF, doch noch auf den Erfolgszug aufzuspringen – das Finale gegen Serbien lief am Sonntag im TV. Bis zum Halbfinale konnten Fans die Spiele lediglich online bei MagentaSport sehen, immerhin kostenlos.

Hansi Flicks Aus als Bundestrainer nur eine Randnotiz

Dass das wenige Minuten vor dem WM-Triumph verkündete Aus von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick im deutschen Jubel fast unterging, ist vom DFB wohl so gewollt gewesen. Diese Nachricht dürfte wirklich niemanden mehr überrascht haben. Ich will gar nicht über die Nationalelf urteilen, dazu hätte ich die Spiele sehen müssen. Aber das habe ich mir seit der WM nicht mehr angetan.

Das Schockierendste für mich selbst ist die Feststellung, dass das 1:4 gegen Japan nicht unerwartet kam und bei mir nicht mehr als ein Kopfschütteln ausgelöst hat. Mehr sind mir die Auftritte der deutschen Fußballer zurzeit nicht wert.

Basketballer lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

Wie gut tut da die Erfolgsgeschichte der Basketballer. Damit hatte wirklich niemand rechnen können. Zumal im Vorfeld der Weltmeisterschaft weniger das Sportliche als viel mehr das Ego von Starspieler Dennis Schröder im Mittelpunkt des Interesses stand. Mit seiner öffentlichen Kritik an Mannschaftskollege Maximilian Kleber hatte er diesen zur Absage getrieben.

Nicht unumstritten: Mannschaftskapitän Dennis Schröder punktet gegen Serbien. Foto: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Doch das Team ließ sich von den Schlagzeilen ganz offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem Triumph über den WM-Favoriten USA im Halbfinale machte das Team um Kapitän Dennis Schröder am Sonntag schließlich auch den historischen Titelgewinn perfekt.

Eine Sensation! Ein Wort, das im Sport inflationär gebraucht wird. Aber diese Mannschaftsleistung verdient es. Zur Einordnung: Ein WM-Finale hatte Deutschland noch nie erreicht. Einziger internationaler Titel war zuvor die Europameisterschaft. Das war 1993 unter Trainer Svetislav Pesic. Der 74-Jährige coacht jetzt die Serben.

Wille und Teamgeist sind beispielhaft

Der Erfolg der Basketballer tut gut. Schade, dass viele dieses Sommermärchen fast gar nicht beachtet haben, sondern erst im Finale vor dem TV dabei waren. Der Wille und der Teamgeist dieser Mannschaft waren beispielhaft – sie waren von sich überzeugt und haben das in jedem Moment auf dem Spielfeld ausgestrahlt. Etwas, das den deutschen Fußballern seit Jahren fehlt.

Kai Havertz: Der Nationalspieler verschließt die Augen vor den echten Problemen im deutschen Fußball. Foto: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wenn ein Kai Havertz in einer Pressekonferenz vor der Japan-Pleite herumjammert, dass die WM in die Hose gegangen sei, weil der Rückhalt der Fans gefehlt habe, dann macht mich das sprachlos. Den Basketballern war es sicherlich nicht egal, dass ihre WM nicht im Free-TV läuft. Sie haben aber nicht gejammert. Sie hatten den Fokus auf sich und ihre Aufgabe. Ich wünsche mir, dass die Fußballer unter einem neuen Bundestrainer ihren Fokus wiederfinden. Den Glauben an sich selbst – dann fiebere ich auch wieder mit.