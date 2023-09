Was haben Eishockey, Handball und Basketball in Deutschland gemeinsam? Sie sind derzeit ziemlich erfolgreich. Am Sonntag wurde die deutsche Basketball-Auswahl sogar erstmals Weltmeister. Das WM-Gold für den DBB nach acht Siegen aus acht Spielen ist eine echte Sensation. Es ist der erste Weltmeister-Titel der Basketballer überhaupt.

Dahinter steckt die akribische Arbeit und das Knowhow von Bundestrainer Gordon Herbert. Der Kanadier hat die sonst unbedeutende deutsche Nationalmannschaft in die absolute Weltspitze geführt.

Ausländische Trainer brachten beim Eishockey den Erfolg

Was der Basketball mit dem Handball und dem Eishockey gemein hat ist ferner, dass auch dort ausländische Coaches auf der Bank sitzen und einen Wandel vollziehen: Der Isländer Alfreð Gíslason trainiert die DHB-Teams und der Kanadier Harold Kreis die DEB-Auswahl. Letzter gewann beim Eishockey sogar die WM-Silbermedaille, beim Handball reichte es zuletzt immerhin für Platz 5.

Ein Fußball-Lehrer aus dem Ausland für die Nationalmannschaft

Die anderen Sportverbänden fahren also gut damit, Trainer aus dem Ausland zu holen, die einen anderen Blick haben und viele Steine umdrehen. Kann das auch im Fußball funktionieren und wäre Fußball-Deutschland dafür bereit?

Nach der Entlassung von Hansi Flick als Nationaltrainer gibt es viele Diskussionen um dessen Nachfolge. Die Situation im deutschen Fußball wirkt für Akteure mit Stallgeruch schwer reformierbar und es könnte nach 123 Jahren erstmals dazu kommen, dass ein ausländischer Trainer Heilsbringer des DFB wird.

Wer wird Nationaltrainer?

Kandidaten wie Louis van Gaal oder Oliver Glasner wurden bereits für die Nachfolge des geschassten Flick in den Raum geworfen. Bis zum Spiel gegen Frankreich am Dienstag dürfte diese Personalie nicht zu lösen sein. Gesucht wird ein Trainer, der der Nationalmannschaft kurzfristig als Feuerwehrmann für die Heim-EM im nächsten Jahr und bestenfalls längerfristig helfen kann.

Was meinen Sie, sollte auch der DFB seine sportliche Arbeit durch einen ausländischen Trainer neu strukturieren? Oder sagen sie, dass Deutschland mit etwa Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Christian Streich oder Julian Nagelsmann genügend international herausragende Trainer hat, die den Karren aus dem Dreck ziehen und „deutsche Tugenden“ wiederbeleben könnten?

Das möchten wir in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen. Stimmen Sie hier ab.

