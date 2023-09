Es ist der größte Triumph in der Geschichte des deutschen Basketballs: Mit einem fulminanten 83:77-Sieg gegen Serbien holte sich die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag erstmals den WM-Titel. Nach dem erlösenden Schlusspfiff lag sich das Team jubelnd in den Armen. Doch ihr Trainer, Gordon Herbert, brauchte offenbar einen kurzen Moment für sich.

Die Kamera hält fest, wie der 64-Jährige schwer atmend und mit geschlossenen Augen an einer Wand im Spielertunnel lehnt, während um ihn herum die Mannschaft feiert.

Sehen Sie hier die Szene im Video:

Nach einem kurzen Moment nimmt der Kanadier seine Brille ab und legt sich die linke Hand auf das Gesicht, als habe er noch nicht richtig realisiert, welcher Triumph seinem Team und ihm da gelungen ist. Später ist Herbert dann jedoch wieder bei der deutschen Nationalmannschaft und jubelt mit den Spielern ausgelassen bei der Siegerehrung.

Gordon Herbert (ganz rechts) bei der Siegerehrung. Foto: dpa/Matthias Stickel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach WM-Triumph: Herbert will „Lachse angeln“

Wie es nach den Feierlichkeiten für ihn weitergeht, weiß der 64-Jährige noch nicht genau. Zunächst stehe der feierliche Empfang in Frankfurt am Main am Dienstag an. „Für danach habe ich noch keine festen Pläne. Vielleicht fliege ich nach Kanada, besuche meine 92-jährige Mutter in der Nähe von Vancouver. Und gehe dann Lachse angeln. Dabei kann ich wunderbar entspannen“, sagte Herbert der „Bild“ am Montag in Manila.

„Vielleicht fliege ich auch nach Finnland, dort habe ich ein 1,7 Hektar großes Anwesen. Und ziehe mit Motorsäge und Axt in den Wald, um Holz zu hacken. Ich bin gerne in der Wildnis, bin kein Stadtmensch“, fügte Herbert an.

Der Kanadier hatte den Trainerposten beim Deutschen Basketball Bund 2021 übernommen und dann einen sogenannten Dreijahresplan ausgerufen.