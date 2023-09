Die große Sensation dürfte die Euphorie noch weiter anfachen. Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in einem packenden Finale am Sonntag gegen Serbien tatsächlich den ganz großen Titel geholt.

Doch nicht nur das. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat in den vergangenen Wochen generell für Furore gesorg, ein durch und durch positives Bild abgegeben und viele Menschen in ihren Bann gezogen. Das nährt auch in Schleswig-Holstein die Hoffnung auf einen enormen Schub für die Sportart.

„Ich habe mir die WM-Spiele natürlich alle angeschaut und bin hellauf begeistert, wie die deutsche Mannschaft dort aufgetreten ist.“ Holger Franzen BVSH-Präsident

„Ich habe mir die WM-Spiele natürlich alle angeschaut und bin hellauf begeistert, wie die deutsche Mannschaft dort aufgetreten ist“, berichtet Holger Franzen (Foto). Der 54-Jährige ist seit 35 Jahren im Basketball-Verband Schleswig-Holstein (BVSH) tätig und seit 13 Jahren dessen Präsident. Die deutsche Auswahl sei „die stärkste seit 20 oder 30 Jahren“, so zahle sich unter anderem die gute Jugendarbeit im DBB und den Landesverbänden aus.

Positiver Effekt schon durch die Heim-EM 2023

Auf einen Boom für die Korbjagd setzt auch er. Die positive Entwicklung, die durch die starke Heim-EM der deutschen Basketballer im vergangenen September mit dem Gewinn der Bronzemedaille eingeläutet wurde, soll sich fortsetzen.

„Nach der Heim-EM gab es bereits einen Schub. Unsere Vereine haben deutlich gemerkt, dass das Interesse größer geworden ist“, sagt Franzen. Die Breite an der Basis profitiere eindeutig von Erfolgen der Nationalmannschaft. Der WM-Titel der DBB-Auswahl könnte nun weiteren Rückenwind bringen.

Steigende Zahlen beim Basketball im Norden

Glücklicherweise sei der Basketball im Norden auch recht gut durch die Corona-Zeit gekommen, habe in der Phase nicht allzu massive Rückgänge erlebt und gehe nun gestärkt in die Zukunft.

Die Anzahl der Teams im BVSH für die kommende Saison beziffert der Verband auf 191 in 52 Vereinen. Dies sei eine Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zur letzten Vor-Corona-Saison. Rund 6300 Basketballerinnen und Basketballer sind in Schleswig-Holstein registriert, auch dies sei eine Steigerung von rund 22 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.

Probleme gibt es bei Ehrenamt, Trainern und Co.

Zugleich lassen die Zahlen auch optimistisch in die Zukunft blicken, denn der sogenannte Zukunftsfaktor (Anzahl Jugendlicher im Verhältnis zur Anzahl Senioren) habe mit 1,589 derzeit den besten Wert seit zehn Jahren. Probleme, so Franzen, „bereitet auf der anderen Seite die Besetzung von Posten im Ehrenamt, bei Trainerinnen und Trainern oder Betreuerinnen und Betreuern“.

Daher sei es auch schwierig, die vielen Kinder und Jugendlichen adäquat bei Laune zu halten. Wenn die positive Welle zu brechen droht, dann sei es vor allem aus diesem Grund.

Die finanzielle Ausstattung des Verbandes, der sich gerade einmal eine halbe Stelle leisten kann, mache viele Projekte oder die Umsetzung von Ideen nicht einfacher. Auch die Errichtung von Freiplätzen, um Menschen niedrigschwellig zum Basketball zu bringen, scheitere immer wieder am Geld.

Echtes Sprungbrett für große Talente fehlt in Schleswig-Holstein

Für junge Talente fehlt im Norden trotz der positiven Zahlen zudem ein echtes Sprungbrett oder ein Bundesliga-Standort, um im Erwachsenenbereich den Weg nach ganz oben zu schaffen.

Bei den Männern sind derzeit die Itzehoe Eagles in der Pro B (3. Liga) das Flaggschiff des BVSH. Darunter ist Schleswig-Holstein mit den Rendsburg Twisters und den Bargteheide Bees in der 1. Regionalliga Nord vertreten.

Bei den Frauen spielen der Ahrensburger TSV und der SC Rist Wedel in der 1. Regionalliga, gehören allerdings dem Hamburger Basketball Verband an. Die Itzehoe Eagles, der Kieler TB und die Lübecker TS sind in der 2. Regionalliga am Start.