Tennis : Angelique Kerber gewinnt erstes Match in diesem Jahr

Angelique Kerber hat ihr erstes Tennis-Match in diesem Jahr gewonnen und ist beim Masters in Indian Wells in die dritte Runde eingezogen.

Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste besiegte die Chinesin Qinwen Zheng mit 6:2, 5:7, 6:4. Kerber hatte zuletzt im Oktober ebenfalls in Indian Wells ein Spiel auf der WTA-Tour gewonnen. Seither spielte sie, auch bedingt durch ihre Corona-Infektion, nur noch drei weitere Partien, die sie alle verlor. In Indian Wells hatte sie als an Nummer 15 ges...

