WTA-Turnier : Angelique Kerber erreicht Viertelfinale in Straßburg

Angelique Kerber präsentiert sich vor den French Open weiter in ansteigender Form. Die deutsche Nummer eins setzte sich beim Tennis-Turnier in Straßburg in 1:55 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4 gegen Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus durch und zog ins Viertelfinale ein.

In der Runde der besten Acht bei der mi...

