Weitere-sportarten : Angelique Kerber denkt von Runde zu Runde

So besonders gut lief es in letzter Zeit nicht für Angelique Kerber. Bei mehreren Turnieren schied die deutsche Tennisspielerin gleich in der ersten Runde aus. Doch dann kam das Turnier in Straßburg. Dort siegte sie fünfmal hintereinander und gewann am Wochenende den Pokal!

Gleich am Montag will Angelique Kerber ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.