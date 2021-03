Gesundheitliche Gründe : Alpine Skirennfahrerin Wallner beendet Karriere

Die deutsche Skirennfahrerin Marina Wallner hat ihre Karriere beendet.

Inzell | Im Alter von 26 Jahren tritt die Sportlerin aus Traunstein aus gesundheitlichen Gründen zurück. Nachdem die Slalom-Spezialistin im vorigen Winter nach einem Kreuzbandriss wieder vorsichtig in den Weltcup zurückgekehrt war, erkrankte sie an Pfeifferschem Drüsenfieber. In dieser Saison kam sie deshalb kaum noch zum Einsatz. „Es war immer mein Anspruc...

