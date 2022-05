ATP-Tour : Alcaraz verzichtet nach Sieg in Madrid auf Start in Rom

Nach seinem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Madrid wird der spanische Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz nicht beim nächsten Event der Masters-1000-Kategorie in Rom an den Start gehen. Alcaraz sagte seine Teilnahme wegen leichten Knöchelproblemen ab.

Der 19 Jahre alte Spanier will mit Blic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.