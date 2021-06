Basketball-Bundesliga : Alba-Comeback in Finalserie gegen Bayern - Ein Sieg fehlt

Alba Berlin holt sich in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft den Heimvorteil zurück. Die Hauptstädter kämpfen sich zum Erfolg in München. Bayern steht mit dem Rücken zur Wand.

München | Die Basketballer von Alba Berlin haben sich in einem wieder spannenden Playoff-Finale gegen den FC Bayern München den Vorteil zurückerkämpft und sind nur noch einen Sieg vom erneuten Meistertitel entfernt. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses gewann in München mit 81:69 (37:37) - in der Best-of-Five-Serie steht es damit 2:1 für die Haupts...

