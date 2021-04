DEL Playoffs : Adler Mannheim verpassen erste Finalchance

Topfavorit Adler Mannheim hat den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst und muss um sein Saison-Aus bangen.

Wolfsburg | Das beste Vorrundenteam verlor das zweite Halbfinale bei den Grizzlys Wolfsburg 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und kassierte damit in der Serie im Modus Best of Three den 1:1-Ausgleich. Im dritten Spiel am 30. April können die Mannheimer von Trainer Pavel Gross die Titelchance perfekt machen, es droht aber zugleich auch erneut das Saison-Aus. ...

