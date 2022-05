Basketball : „Abendblatt“: Towers-Trainer Calles denkt an Abschied

Unmittelbar vor Beginn der Playoffs muss sich Basketball-Bundesligist Hamburg Towers mit einem möglichen Abschied seines Trainer Pedro Calles beschäftigen. Laut dem „Hamburger Abendblatt“ und dem Basketball-Magazin „BIG“ soll es den Spanier nach zehn Jahren in Deutschland in seine Heimat ziehen. Der 38-Jährige sondiere den Markt dort. Die spanische Liga gelte als stärkste in Europa und wäre der nächste Karriereschritt. Die Towers bestreiten am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) bei den Telekom Baskets Bonn das erste Viertelfinal-Spiel der Playoffs.

Calles war vor zwei Jahren von Rasta Ve...

