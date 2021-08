Tennis-Olympiasieger : Zverev weiter auf der Tokio-Welle: US Open können kommen

Alexander Zverev gewinnt und gewinnt und gewinnt. Drei Wochen nach dem Gold in Tokio ist die deutsche Nummer eins weiter in Topform. Das verspricht einiges für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison.

Mason | Ein bisschen Olympia hat Alexander Zverev auch mit in die USA genommen. Im weißen T-Shirt aus der Tokio-Kollektion mit der Aufschrift „Germany“ beantwortete der Goldmedaillen-Gewinner nach seinem Finaleinzug beim ATP-Turnier in Cincinnati die Fragen der Journalisten. Auch drei Wochen nach seinem Triumph von Tokio schwimmt Zverev weiter auf der Well...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.