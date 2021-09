US Open : Zverev trifft bei US Open auf Amerikaner Sock

Bis jetzt ist Olympiasieger Alexander Zverev bei den US Open gut durchgekommen. Nun trifft er auf den Außenseiter Jack Sock aus den USA.

New York | Nach seinem eindrucksvollen Zweitrunden-Sieg bei den US Open muss Olympiasieger Alexander Zverev nun Jack Sock aus den USA schlagen, um ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers einzuziehen. Der 28-jährige Amerikaner besiegte Alexander Bublik aus Kasachstan am Donnerstag (Ortszeit) in New York in fünf Sätzen mit 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6 und 6:...

