Reformvorschlag : Zverev fordert Tennis-Kalender mit Abschluss Ende Oktober

Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen Wunsch an eine Reform des ATP-Tennis-Kalenders bekräftigt und hat dafür einen konkreten Vorschlag.

Torino | „Nach den US Open noch je ein Masters, ein 500er-Turnier und die WM, dann sind wir Ende Oktober fertig“, sagte der Weltranglisten-Dritte der „Bild am Sonntag“: „Zwei Monate braucht der Körper schon, um zu regenerieren.“ Zverev nimmt momentan am Jahresabschlussturnier der acht besten Tennisprofis der Saison in Turin teil, das für ihn an diesem Sonnt...

