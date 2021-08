Olympia : Zehnkampf-Ass Kaul: „Außere Wahrnehmung ist eine andere“

Zehnkämpfer Niklas Kaul ist als Weltmeister zu den Tokio-Spielen gereist. Für ihn ist das nicht nur eine Bürde. Schon einmal ganz oben auf dem WM-Treppchen gestanden zu haben, gibt ihm auch Sicherheit.

Shinjuku City | Niklas Kaul weiß, dass er bei den Olympischen Spielen in Tokio als Zehnkampf-Weltmeister im Fokus stehen wird. Eine Last, die er empfindet, aber auch abzuschütteln versucht. „Davon muss man sich frei machen“, sagte der 23-jährige Mainzer im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Olympia-Start am Mittwoch. Frage: Sie haben seit dem WM-...

