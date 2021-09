Deutsche Eishockey Liga : Wolfsburg gewinnt in Berlin, München neuer Spitzenreiter

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das erste Aufeinandertreffen mit Meister Eisbären Berlin mit 3:2 (0:1, 0:0, 2:1) nach Verlängerung für sich entschieden, die Tabellenführung aber dennoch wieder an den EHC Red Bull München abgeben müssen.

Neuss | Den entscheidenden Treffer in Berlin zum fünften Sieg in Serie für die Niedersachsen erzielte am Freitag Trevor Mingoia in der vierten Minute der Overtime. Thomas Reichel (6. Minute) und Anthony Rech (9.) hatten Wolfsburg zunächst nach vorne gebracht. Leonhard Pföderl (12.) und Yannick Veilleux (54.) glichen für Titelverteidiger Berlin, der am sech...

