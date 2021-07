Fernsehen und Internet : Wie ARD, ZDF und Eurosport die Olympischen Spiele zeigen

Nach der Fußball-EM steht für die Sportfans das nächste TV-Dauerspektakel an. Wer will, kann die Olympischen Spiele in Tokio bei ARD, ZDF und Eurosport 24 Stunden am Tag verfolgen.

München | So viele bewegte Bilder von Olympischen Spielen gab es für die deutschen Sportfans noch nie. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD/ZDF und die Kanäle des US-Konzerns Discovery rund um Eurosport liefern sich einen Wettstreit im Fernsehen und im Internet. Wer die komplette Auswahl haben will, muss allerdings dafür zahlen. Was läuft im Ferns...

