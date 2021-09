Paralympics : Weltrekord-Mann Engel und Krawzow schwimmen zu Gold

Schwimmer Taliso Engel ist Paralympicssieger über 100 Meter Brust.

Koto City | Der 19 Jahre alte Sehbehinderte verbesserte am Mittwoch in Tokio in 1:02,97 Minuten nicht nur seinen am Morgen aufgestellten Weltrekord, sondern holte auch das erste deutsche Schwimm-Gold seit London 2012. Der Mittelfranke distanzierte auf seiner Paradestrecke klar die Konkurrenz. Der US-Amerikaner David Henry Abrahams (1:04,38) und der Kasache Nur...

