US Open : Weltranglistenerste Barty scheitert bei US Open an Rogers

New York | Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty (25) ist bei den US Open in New York überraschend in der dritten Runde gescheitert. Die topgesetzte Australierin verlor beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Samstag (Ortszeit) gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (28) mit 2:6, 6:1, 6:7 (5:7) und verpasste den Sprung ins Achtelfinale. In den ersten...

