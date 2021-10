Bahnrad : Weltmeisterin Hinze: „Will keine Erwartungen erfüllen“

Die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze will den Druck vor den WM-Titelkämpfen in Roubaix nicht zu sehr an sich heranlassen.

Roubaix | „Ich will keine Erwartungen erfüllen, sondern wieder Spaß haben. Ich will es nicht so verbissen sehen. Ich möchte einfach fahren und gucken, was geht und mir keinen Extra-Stress machen“, sagte die 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start am Mittwoch. Hinze hatte 2020 in Berlin drei Goldmedaillen im Sprint, Teamsprint und Keirin gewonnen u...

