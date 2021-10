Schach : Weltmeister Carlsen gewinnt Champions Chess Tour vorzeitig

Schachweltmeister Magnus Carlsen steht vorzeitig als Sieger der online ausgetragenen Meltwater Champions Chess Tour fest.

Reykjavík | Beim Finalturnier, das der 30 Jahre alte Norweger vom Tourstudio in Oslo aus bestreitet, kann Carlsen an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt werden; er hatte damit bereits weitere 100.000 US-Dollar Preisgeld sicher. Der Amerikaner Wesley So, der den Weltmeister im ersten Turnier der mit insgesamt 1,6 Millionen Dollar dotierten Tour s...

