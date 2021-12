NHL : Weitere Corona-Fälle bei den Flames: Zwangspause verlängert

Die Coronafälle bei NHL-Profis nehmen zu und haben zu einer weiteren Spielabsage geführt.

New York | Weil zusätzliche sieben Eishockey-Spieler und zehn Betreuer auf die Corona-Liste der Liga kamen, dürfen die Calgary Flames mindestens bis zum 18. Dezember nicht mehr spielen. Das teilte die NHL mit. Betroffen ist zunächst eine die Partie der Flames gegen die Columbus Blue Jackets am Samstag. Bereits in dieser Woche durfte das Team nicht antreten. D...

