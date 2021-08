Olympia : Wassen-Schwestern erreichen Halbfinale im Turmspringen

Die Wasserspringerinnen Elena Wassen und Christina Wassen haben das Olympia-Halbfinale vom Turm erreicht.

Koto City | Die 20 Jahre alte Elena Wassen erhielt für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe in Tokio 323,80 Punkte und qualifizierte sich damit auf Rang sechs souverän für die nächste Runde am Folgetag. „Ich bin sehr glücklich über den sechsten Platz. Dass es so souverän wird, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Elena Wassen. Bei ihrer zwei Jahre älteren ...

