Sportpolitik : Wada: Moskauer Anti-Doping-Labor erneut sanktioniert

Das Moskauer Anti-Doping-Labor darf künftig keine Blutuntersuchungen im Bezug auf den Biologischen Athletenpass mehr durchführen.

Moskau | Dies teilte die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada mit. Diese Entscheidung könne das Labor in einer Frist von drei Wochen vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas anfechten, hieß es in der Mitteilung. Die Wada hatte dem in den russischen Dopingskandal verwickelten Moskauer Labor bereits im Januar 2020 die Zulassung entzogen, nur am Biologischen P...

