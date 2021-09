76. Spanien-Rundfahrt : Vuelta-Hattrick für Olympiasieger Roglic: „Habe es genossen“

Der frühere Skispringer Primoz Roglic ist zu seinem dritten Vuelta-Sieg in Serie geflogen. Das schaffen vor ihm nur Roberto Heras und Tony Rominger. Für den Slowenen geht trotz Tour-Aus ein toller Radsport-Sommer zu Ende.

Santiago de Compostela | Vor der imposanten Kathedrale von Santiago de Compostela stemmte Primoz Roglic stolz seine Rennmaschine in die Höhe. Als erst dritter Radprofi in der 76-jährigen Geschichte der Spanien-Rundfahrt raste der slowenische Olympiasieger zum dritten Gesamtsieg in Serie und machte am Sonntag seinen tollen Radsport-Sommer doch noch perfekt. 63 Tage nach dem...

