Tennis : Videos der Spielerin Peng Shuai - WTA: „Nicht ausreichend“ 

Im Fall der verschwundenen Tennisspielerin Peng Shuai sieht die Profi-Organisation WTA in aufgetauchten Videos keine Beweise dafür, dass es der 35-Jährigen gut gehe.

Torino | „Dieses Video alleine ist nicht ausreichend“, sagte WTA-Chef Steve Simon in einer Stellungnahme. Die Videos, veröffentlicht von chinesischen Staatsmedien, scheinen Peng Shuai in einem Restaurant in Peking zu zeigen, meinte er. „Während es positiv ist, sie zu sehen, bleibt es unklar, ob sie frei ist und ihre eigenen Entscheidungen treffen kann“, sag...

