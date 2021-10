Formel 1 : Vettel und Schumacher in Qualifikation vorzeitig raus

Sebastian Vettel und Mick Schumacher sind in der Formel-1-Qualifikation der Türkei vorzeitig ausgeschieden.

Istanbul | Der Aston-Martin-Pilot und der Fahrer des US-Teams Haas kamen am Samstag in Istanbul nicht über die zweite K.o.-Runde hinaus. Vettel verpasste als Elfter die Top Ten, Schumacher beendete die Einheit auf Rang 14. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher erreichte dabei aber erst zum zweiten Mal in seiner Premierensaison den zweiten Qualifik...

