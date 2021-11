Königsklasse des Motorsports : Vettel glaubt an Frau im Formel-1-Fahrerfeld

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hält irgendwann eine Frau im Fahrerfeld der Formel 1 für möglich.

Iztacalco | „Ich denke nicht, dass etwas dagegen spricht“, sagte der viermalige Weltmeister vor dem Grand Prix von Mexiko bei der Pressekonferenz auf die entsprechende Frage eines Mädchens. Man könne aber nicht sagen wann, meinte Vettel. An den Donnerstagen vor den Rennen dürfen auch junge Fans Fragen an die Piloten stellen. Erste Rennfahrerin in der Königskla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.