Formel 1 : Verstappen über Elektroautos: „Das ist nicht mein Stil“

Max Verstappen kann Elektroautos nichts abgewinnen.

Hungaroring, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn | „Die haben keinen Sound“, erklärte der Formel-1-Pilot in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Die Beschleunigung sei zwar beeindruckend. „Aber die kommt von einer Batterie, also reizt es mich überhaupt nicht“, sagte der 23 Jahre alte Niederländer. Kurzum: Elektroautos seien nicht sein Stil. „Ich besitze keins und plane auch nicht, mir in der Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.