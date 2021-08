Formel 1 : Verstappen holt Pole Position in Spa - Norris mit Unfall

Max Verstappen geht von der Pole Position in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause.

Stavelot | Der Niederländer fuhr in der dramatischen Qualifikation zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in seinem Red Bull die schnellste Zeit. Bei Dauerregen in den Ardennen belegte der Brite George Russell im Williams sensationell Platz zwei, Dritter wurde sein Landsmann und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Ex-Champion Sebastian Vettel s...

