US Open : Und noch ein Qualifikant im Achtelfinale: Otte überrascht

Nach Peter Gojowczyk hat es in Oscar Otte ein weiterer deutscher Qualifikant in das Achtelfinale der US Open geschafft. Da auch der Niederländer Botic van de Zandschulp weiterkam, erlebt das Grand-Slam-Turnier in New York ein ungewöhnliches Ereignis.

New York | Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte hat mit seinem Achtelfinal-Einzug bei den US Open für ein historisches Ereignis gesorgt. Zum ersten Mal seit 1982 stehen drei Qualifikanten bei dem Grand-Slam-Turnier in New York in der Runde der besten 16. Der 28-Jährige setzte sich gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 durch. Otte hatte sich se...

