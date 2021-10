Formel 1 : USA-Rennen: Gratulation von „Shaq“ an Sieger Verstappen

Die Show stimmt in den USA. Max Verstappen erhält seine Trophäe aus den Händen von NBA-Ikone Shaquille O'Neal. Lewis Hamilton büßt im packenden WM-Zweikampf weiter an Punkten ein.

Austin | Nach dem nächsten Sieg von Max Verstappen wird die Luft jetzt noch dünner für Lewis Hamilton und den jahrelangen Formel-1-Dominator Mercedes. Während die Crew von Red Bull nach der Sitzprobe in einem überdimensionierten Cabriolet in feinstem Texas-Style mit riesigen Bullen-Hörnern in den Feiermodus schaltete, zerbrachen sich die Mercedes-Strategen ...

