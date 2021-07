Olympische Spiele : US-Turnerin Biles: „Geist und Körper nicht im Einklang“

Turn-Superstar Simone Biles hat ihren Rückzug vom olympischen Mehrkampf-Finale im Team und im Einzel in Tokio noch einmal erklärt.

Koto City | „Für alle, die sagen, dass ich aufgegeben habe: Ich habe nicht aufgegeben“, schrieb die 24-jährige Amerikanerin in ihrer Instagram-Story. „Mein Geist und mein Körper sind einfach nicht im Einklang.“ Biles hatte wegen mentaler Probleme am Mittwoch ihren Start im Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Nach ihrem Verzicht gewa...

