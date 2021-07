Olympia : US-Star Dressel feiert Gold über 100 Meter Freistil

Caeleb Dressel hat bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille über 100 Meter Freistil gewonnen.

Koto City | Der 24 Jahre alte Amerikaner setzte sich in olympischer Rekordzeit von 47,02 Sekunden knapp vor dem Australier Kyle Chalmers durch. Bronze ging an den Russen Kliment Kolesnikow. Nach seinem Sieg schwang sich Dressel auf die Leine, die die Bahnen voneinander trennt, und reckte jubelnd beide Zeigefinger in die Luft. Mit „USA, USA“-Sprechchören feiert...

