US Open : US Open: Djokovic nach Sieg gegen Nishikori im Achtelfinale

New York | Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat bei den US Open trotz eines Satzverlustes gegen den Japaner Kei Nishikori das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Serbe kam am Samstag zu einem 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2-Erfolg gegen den Finalisten von 2014. Auf dem Weg zum Grand Slam trifft Djokovic nun in der Runde der besten 16 auf den an Numme...

