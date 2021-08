Paralympics : Typen in Tokio: Bladejumper, Playboy-Model, Außenminister

Mit einem breiten und starken Kader geht Deutschland bei den am Dienstag beginnenden Paralympics in Tokio an den Start. Ein Abschneiden wie in Rio wäre aufgrund der gewachsenen Konkurrenz aber schon ein Erfolg.

Shinjuku City | Dabei sind ein „Bladejumper“, ein „German Wunderkind“ und ein „Außenminister“. Dazu erstmals ein im Einsatz verletzter Bundeswehrsoldat, eine stillende Mutter, zwei Olympioniken, ein „Playboy“-Model und „Tante Irmie“. Und begleitet werden sie von einem Song der Band „Rammstein“. Es ist eine illustre Truppe, die Deutschland von Dienstag an bei den u...

