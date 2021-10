Eisschnelllauf : Trotz Sturzpech: Pechstein auf Kurs zu achten Spielen

Claudia Pechstein beeindruckt auch mit 49 Jahren die deutsche Konkurrenz und holt erneut zwei Titel. Auf die Jüngeren wirft die Überlegenheit kein gutes Licht.

Inzell | Claudia Pechstein siegt wie sie will - in Deutschland. Erneut hat die Eisschnelllauf-Veteranin bei den Titelkämpfen in Inzell der Konkurrenz nur die Schlittschuhhacken gezeigt. Die Titel 40 und 41 mit großen Vorsprüngen waren Ausdruck der Überlegenheit der erfolgreichsten Winterolympionikin des Landes. Auch die Zeiten sind für eine 49-Jährige er...

