US Open : Top-Favorit Djokovic problemlos in dritter US-Open-Runde

Dass Novak Djokovic in die dritte Runde bei den US Open einzieht, ist keine Überraschung. Der Serbe gilt als Top-Favorit und will das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gewinnen.

New York | Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist bei den US Open mit Leichtigkeit in die dritte Runde eingezogen. Der 34-Jährige ließ dem Niederländer Tallon Griekspoor in New York keine Chance und siegte in drei Sätzen glatt mit 6:2, 6:3 und 6:2. Der Top-Favorit will in New York nach den Australian Open, French Open und Wimbledon auch das vierte und let...

