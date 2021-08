Olympia : Tischtennis-Teams im Halbfinale - „Nichts zu verlieren“

Die Tischtennis-Teams haben weiter alle Chancen auf die nächsten Olympia-Medaillen. Die Männer um Dimitrij Ovtcharov stehen wie die Frauen unter den Top Vier. Bei den Frauen wurde es emotional.

Shibuya City | Die deutschen Tischtennis-Teams kämpfen bei den Olympischen Spielen in Tokio um die Medaillen. Bronzegewinner Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska zogen am Dienstag mit einem 3:2 gegen Taiwan in Tokio ebenso wie die Frauen-Auswahl ins Halbfinale ein. Schon am Mittwoch (12.30 Uhr/MESZ) könnte sich die an zwei gesetzte Männer-Mannschaf...

